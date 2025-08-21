El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo en una de las áreas más sensibles del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las últimas horas circularon audios atribuidos a su director, Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar de coimas y retornos de laboratorios, con menciones directas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El material fue difundido en el programa Data Clave y muestra al funcionario quejándose de la presunta recaudación ilegal dentro de su área: “Van a pedirle guita a los prestadores. (…) A Karina le debe llegar el 3 o el 4”. En otro tramo, asegura haber hablado del tema con el propio Presidente y también con su hermana: “Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón en Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. “El escandaloso audio de las coimas ya está en manos de la Justicia. Le roban a la discapacidad”, señaló el letrado en redes sociales.

El caso tuvo repercusión inmediata en el Congreso. En la sesión donde se trataba el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio contra Spagnuolo. Lo acompañaron Christian Castillo (FIT), Pablo Juliano (Democracia por Siempre) y Esteban Paulón (Encuentro Federal), quienes reclamaron que tanto el funcionario como Karina Milei brinden explicaciones.

Spagnuolo, abogado de Milei antes de asumir en la gestión pública, ya estaba en el centro de la polémica por impulsar el recorte de pensiones por discapacidad y por su enfrentamiento con la familia del niño autista Ian Moche. Ahora, la filtración de los audios lo coloca bajo sospecha de corrupción en el área que dirige, con un expediente judicial que podría escalar hasta el núcleo más cercano del Presidente.