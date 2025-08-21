El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile que se disputaba este miércoles en el estadio Libertadores de América fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de 19 personas heridas, un simpatizante chileno en estado crítico- y decenas de detenidos.

El caos inició cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja. El inicio del segundo tiempo se retrasó debido a que, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó a la tribuna con la orden de desalojarla.

Una vez que se aplacaron los actos violentos, el partido se reanudó. Si bien arrancó el complemento, a los dos minutos el juez ordenó parar el cotejo por nuevos incidentes. Mientras en las afueras se escuchaban detonaciones y se producían corridas, la barra del Diablo se metió en la tribuna visitante para buscar a los pocos hinchas de la U que permanecían en el lugar y se desató una verdadera cacería.

Repercusiones

La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina. Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".

Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.