La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías atravesó este miércoles su primera fractura política que confrontó al oficialismo con la totalidad de los bloques restantes.

Tras una jornada en la que los dictámenes sobre ambiente, agua y derechos digitales habían salido con respaldo amplio, la discusión sobre libertad de expresión y derecho de reunión quebró el clima de debate ameno.

“Hasta acá llegó el consenso”, lanzó Facundo Olivera (Más para Santa Fe), sintetizando la tensión del momento. Tanto su espacio como Activemos decidieron no acompañar el dictamen de mayoría y anticiparon dictámenes en disidencia.

Mientras el dictamen oficialista buscaba sostener una fórmula amplia de libertad de expresión, Olivera planteó la necesidad de incluir límites a los discursos de odio y violencia política. La propuesta de su bloque, en este punto, apunó a “prohibir toda apología de odio ya sea por cuestiones raciales, sexistas o religiosas, que contribuya a la incitación a la discriminación o la violencia”. También propone incorporar un reconocimiento explícito a los medios comunitarios, como actores relevantes de la pluralidad democrática.

Activemos se plegó en la misma dirección: “Es imperioso que cualquier tipo de incitación a la violencia sea incorporado”, argumentó Victoria Capoccetti.

La Libertad Avanza, por su parte y como de costumbre, presentó un dictamen en minoría. Lo mismo hizo el bloque Somos Vida, a través de Juan Argañaraz, sin brindar mayores detalles.

Debate sensible: inicio de la vida y objeción de conciencia

El otro punto de fricción de la jornada fue la discusión en torno al derecho a la salud, con posturas divididas entre los bloques representados. El eje del debate giró en torno a la redacción del enunciado: "Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud salvo cuando perjudique la salud de otra persona".

Desde el bloque Somos Vida, el legislador Juan Argañaraz expresó su desacuerdo con el artículo propuesto: “No acompañamos este artículo porque no hay mención a las mujeres embarazadas y de las personas por nacer. Creemos que hay vida desde la concepción. También falta la dimensión espiritual. Cuando proponen que se decida por la propia salud, ¿será que van por la eutanasia? Tampoco se menciona la objeción de conciencia.”

En una línea similar, Elisabet Vidal, de La Libertad Avanza, anunció que su bloque presentará un dictamen en minoría y explicó los fundamentos de su posición: “Tiene que contemplar los derechos desde la concepción. Es reconocer a la vida como el derecho fundante. Falta la protección de los menores frente a procedimientos que lleven a su inhibición puberal no validados científicamente. También nos interesa incorporar el derecho humano a la objeción de conciencia. Por último debería garantizar los cuidados paliativos.”

Por otro lado, desde el bloque Activemos, Victoria Capoccetti manifestó su respaldo al dictamen de mayoría, destacando una visión más integral del derecho a la salud: “Vamos a acompañar el dictamen de mayoría. Entendemos al derecho de la salud como un derecho integral. Es su naturaleza jurídica. Me hubiese gustado integrar algunos conceptos como la promoción del deporte en el ámbito de la salud.”