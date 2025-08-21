La Cámara de Diputados de la Nación trató, este miércoles, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumentos a las jubilaciones. En la primera medida, el Gobierno nacional recibió un revés, pero en la segunda salió victorioso.

En Rosario Plus hacemos un repaso de cómo votaron los 19 diputados santafesinos los vetos que la Casa Rosada envío al Congreso.

Emergencia en discapacidad

A nivel nacional, 172 diputados se pronunciaron por la afirmativa, 73 por la negativa y 2 se abstuvieron. De esta forma, se alcanzó la mayoría especial requerida y el rechazo al veto presidencial pasó ahora al Senado.

En el caso de los legisladores santafesinos, votaron en contra de veto: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini (Futuro y Libertad), Melina Giorgi (Democracia para Siempre), Mónica Fein y Esteban Paulón (Hacemos Federal), Mario Barletta (Unidos).

Defendieron el vero: Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci (LLA), Alejandro Bongiovanni (Futuro y Libertad), Luciano Laspina y José Núñez (PRO). Por su parte, Germana Figueroa Casas, también del PRO, se ausentó de la votación.

Aumento a jubilaciones

En este caso, el resultado nacional fue ajustado: 160 votos afirmativos contra 83 negativos y 6 abstenciones. La oposición quedó a tan solo seis voluntades de lograr los dos tercios y forzar la promulgación de la norma.

Los santafesinos que votaron en contra del veto, y a favor del aumento a los jubilados, fueron: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Melina Giorgi (Democracia para Siempre), Mónica Fein y Esteban Paulón (Hacemos Federal), Mario Barletta (Unidos).

En la otra vereda, el oficialismo logró blindarse gracias a: Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini (Futuro y Libertad), Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci (LLA), Alejandro Bongiovanni (Futuro y Libertad), Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y José Núñez (PRO)