La Policía investiga la muerte de dos mujeres de 72 años cuyos cuerpos fueron hallados este miércoles al mediodía en un departamento del complejo Fonavi ubicado en Hipócrates y Lola Mora, en el sur de Rosario. Se trata de dos hermanas mellizas que residían en el monoblock 10 y que eran conocidas en el barrio desde hacía décadas.

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alerta al notar que hacía “dos o tres días” que no veían a las mujeres. Una de ellas solía bajar a hacer las compras, mientras que la otra tenía problemas de movilidad y permanecía en el hogar. Según relataron, ambas llevaban una vida reservada y no tenían pareja.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido. En principio, no se detectó faltante de elementos en el domicilio, aunque sí se observaron signos de desorden en el interior. Resta determinar si ese estado fue producto de un intruso o de las propias mujeres.

Una vecina comentó que “siempre vivieron juntas, no tenían marido ni novio; solo una de ellas tenía una hija”. El hallazgo conmocionó al barrio, donde las hermanas eran reconocidas por su bajo perfil.

Desde la Justicia adelantaron que la pesquisa quedará en manos de la Unidad de Homicidios Culposos, ya que en la primera inspección no se encontraron signos de violencia. Las autopsias serán clave para establecer la causa exacta de los decesos.