La reunión de peones y titulares de taxis con la secretaria de Movilidad municipal, Eva Jokanovich, y el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, dejó conformes a los representantes del servicio, de cara a unas festividades que se temen conflictivas ante la poca cantidad de unidades para la demanda que lleva meses y en estas fechas se vuelven una necesidad imperante.

Tanto peones como titulares precisaron a los medios tras la reunión que esperan un anuncio de aumento de la tarifa para antes de la Navidad, a la vez que enfatizaron en garantizar que funcionarán todas las unidades para estas fiestas, y quienes no cumplan serán sancionados. Por la noche serán unas 1700 unidades.

Ya la semana pasada el Concejo aprobó una suba del 30% de la bajada de bandera, pero el intendente Pablo Javkin condicionó su promulgación a una buena prestación del servicio durante las fiestas, algo que generó tensión en el sector de taxistas.

Sobre el servicio, desde los peones Horacio Yanotti aseguró: “El aumento de la tarifa va a salir y habrá sanciones para los que no trabajen. Pero pedimos a todos los taxistas que estemos en la calle, hoy la comunidad nos necesita. No sé si será suficiente con las unidades para cubrir la demanda pero vamos hacer el esfuerzo posible”.

En sintonía, José Iantosca de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar) aseguró que “se va a monitorear el servicio durante las fiestas y a quien no cumpla se le va a retirar la licencia”. Mientras que su compañero referente Marcelo Díaz se explayó: “Sobre las fiestas trabajaremos con la herramientas que tenemos, hoy hay 4 mil licencias, 400 están caducadas y hay 200 que no tienen obligatoriedad de nocturnidad porque no cuentan con dos choferes. Esos 3400 taxis se dividirán para el 24, 25 31 y 1°, entre 1500 y 1700 por turno”.

Expectativas por el aumento

Díaz analizó que “fue importante la reunión con Movilidad y el secretario de Gobierno Gustavo Zignago y es bueno que trabajemos con todas las instituciones para q el Ejecutivo haga una especie de mediación. Sobre el aumento les manifestamos que es urgente un aumento de la tarifa, antes de fin de año. La secretaria de Movilidad se va a comunicar con Javkin y llegaremos a un acuerdo para tener antes de fin de año la actualización”.

Yanotti adhirió en la expectativa: “Esperamos que el aumento salga antes del 24, tenemos esperanza que con la reunión de hoy y lo acordado para trabajo se aumente”. Y aclaró: “Descartamos que vayamos a un paro si no hay aumento, no está hoy en el espíritu y la sociedad quiere que haya taxis, para el bien de todos necesitamos el aumento”.

Y se comprometió en “trabajar todo este año para recuperar este sistema golpeado por la pandemia, pero para eso debemos darles una herramienta a los choferes y titulares para que salgan a trabajar mejor”.

Díaz destacó finalmente: “Estuvimos todos de acuerdo en los planteos. Vamos a trabajar mensualmente en una mesa de trabajo con todas las partes. Buscaremos mantener las unidades en mejores condiciones, crear una bolsa de trabajo, mayor rentabilidad con la actualización de la tarifa”.