Un nuevo episodio de reclamo y tensión pinta para este jueves en la previa a la sesión del Concejo municipal en el marco del pedido de aumento de tarifa por parte de los taxistas. Los titulares de licencias de taxis planean ir a la puerta del Palacio Vasallo como forma de meter presión por un nuevo aumento luego del otorgado a mediados de año. Todo en el marco de un servicio deficitario tanto en prestación como en unidades en la calle.

Llegarán con sus coches y con un reclamo claro: si no sufrió se deteriorará el servicio. ¿Más aún de lo que está? Parece que sí. Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), advirtió: "Si no se aumenta la tarifa, el servicio de taxis puede llegar a ser caótico en estos meses".

"No sólo para nosotros que podemos trabajar así, porque la recaudación es cada vez menor y no podemos mantener los autos, sino que toda la sociedad no sabrá con qué tipo de servicio contará", sostuvo el dirigente en La ocho.

A principios de noviembre, los ediles se encuentran reunido con los titulares de taxis para conocer la situación del sector. En dicho encuentro, los referentes de rubro solicitaron un aumento de la tarifa en el orden del 40% y reclamaron por el estudio de costos realizado por el Ente de la Movilidad.

Tanto los dueños de taxis como los peones confían en un aumento aunque desde el oficial ismo mantenían una postura adversa a la aprobación. De hecho, an tes de iniciar el debate en el Concejo, el Ejecutivo remarcó, a través de sus ediles, que la tarifa rosarina del servicio es "alta" y que se actualizó hace pocos meses (julio).