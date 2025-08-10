Tres jóvenes resultaron heridos de bala en distintos episodios registrados en las últimas horas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Las víctimas, de 15, 19 y 24 años, fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y permanecen bajo atención médica.

En el primer hecho, ocurrido cerca de las 4.30 de este domingo en Rueda y Valparaíso, zona oeste de Rosario, un joven de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Según el testimonio de la víctima, un hombre no identificado le efectuó el tiro sin mediar palabra. Llegó al hospital acompañado por su hermana y quedó internado. El caso es investigado por la comisaría 19ª.

Minutos antes, alrededor de las 2.50, otro ataque armado tuvo lugar a pocas cuadras, en calle 1818 al 4000. Allí, un joven de 24 años sufrió una herida de arma de fuego en la mano izquierda y fue derivado también al Heca. La investigación de este hecho quedó bajo la misma jurisdicción policial.

El tercer episodio se registró el sábado por la noche en Villa Gobernador Gálvez. Alrededor de las 23.50, en colectora Juan Pablo II y avenida San Martín, un adolescente de 15 años fue baleado en un presunto intento de robo. Inicialmente fue asistido en el hospital Roque Sáenz Peña y luego trasladado al Heca.

En todos los casos, las investigaciones se encuentran en etapa inicial y no hay personas detenidas. Los ataques se suman a una serie de hechos violentos ocurridos durante el fin de semana, que mantienen en alerta a las autoridades de la región.