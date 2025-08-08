Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez, el integrante de la banda Los Monos que fue baleado el 22 de julio pasado frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en calle Rueda al 1800, murió en la noche de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El hombre de 51 años, que estaba con tobillera electrónica por una causa federal de venta de droga desde 2022, había sido atacado en la puerta de su casa por dos personas que circulaban en una moto.

Desde entonces, Ramírez permaneció internado, en estado grave, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La balacera contra “Cascarita” tuvo lugar dos días después de que fuera visto en el Coloso Marcelo Bielsa como nuevo "referente" de la barra brava de la Lepra.