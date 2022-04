Debido a las dificultades que se les presentan a los vecinos de Rosario en el uso la tarjeta MOVI del Transporte Público de Pasajeros, la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), presentó un pedido para que la Municipalidad habilite el uso del teléfono celular al sistema de recarga. La medida obedece a la falta de puestos de recarga en la vía pública y a la demora de hasta 48 horas para quienes utilizan el sistema Home Banking. La intención es poder sincronizar la app MOVI con distintas entidades bancarias para cargar la tarjeta desde el celular.

Por otra parte, la edila presentó un pedido al Ejecutivo local para que la aplicación habilite a los usuarios a denunciar quejas y/o reclamos vinculados con el uso del transporte público. Hoy las funciones con las que cuenta la APP están vinculadas a servicios como Cuándo Llega, Recorridos, Puntos de venta y recargas, Cuánto Tengo, Cómo Llego y Noticias.

Gigliani explicó que “hoy los vecinos solo pueden expresar quejas o hacer reclamos sobre el servicio llamando al 147”. Y agregó: “Queremos darle facilidades al usuario para poder platear reclamos desde la misma aplicación, sin tener que llamar”.

El objetivo es que mediante el uso de la app Movi se puedan realizar reclamos. Para esto, la misma plataforma debería estar conectada con el número de atención al ciudadano, con la finalidad de unificar en una sola base de datos todos los reclamos efectuados por los usuarios. “De esta manera se brindará un canal directo a la ciudadanía para expresar sus críticas y reclamos, generando un mecanismos de participación activa por parte de los usuarios”, finalizó Gigliani.

Por otro lado, las garitas de venta y carga de las tarjetas del Trasporte Urbano de Pasajeros (TUP) permanecen cerradas desde el inicio de la pandemia de coronavirus y no volverán a abrir hasta que el Ente de la Movilidad de Rosario no garantice condiciones de trabajo dignas. "Las garitas como están, no abren más", afirmó Raúl, uno de los integrantes de la Cooperativa de trabajadores "La Unión Limitada", en una nota con Rosarioplus.com.

En tanto, este jueves el Intendente Pablo Javkin insistió con la petición de una “recomposición federal” de los fondos que Nación envía al interior para el transporte. Pero anticipó: “No es que va a aumentar la tarifa, lo que aumentó es el gasoil, necesitamos resolver la paritaria y en el transporte necesitamos subsidios”.

Las declaraciones del mandatario se dieron tras el paro de este martes por parte de la UTA, en principio anunciado por 48 pero que en horas del mediodía se recuperó el servicio. Y las negociaciones ante una posible llegada de la SUBE, un beneficio que está en veremos desde hace largo tiempo.