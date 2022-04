El intendente Pablo Javkin dio detalles este miércoles del proyecto de ley que remitirá la semana próxima a la Legislatura provincial, a los fines de solicitar mayores atribuciones los municipios a la hora de diseñar las políticas de seguridad en el territorio. Además, solicitó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que informe cuándo será la llegada de los gendarmes que había sido anunciada para el mes de marzo. Dijo también que las cárceles deben dejar de ser un coworking del delito.

Ante la presencia de los periodistas el mandatario rosarino fijó posición sobre la situación de extrema violencia que atraviesa la ciudad. Comenzó su ponencia con el argumento que Rosario le da mucho a la Argentina, y que la ciudad no es ajena al país. “Vivimos desde hace años una ola de violencia que no para y que cada vez es más cruenta. No tenemos nada más importante que trabajar todos juntos para ponerles límites a los delincuentes”, expuso.

Para el intendente, no por repetidas “las cifras dejan de ser menos espeluznantes”. En lo que va del primer cuatrimestre de 2022, hasta el 26 de abril, se registraron 80 muertes violentas y 220 personas fueron heridas por armas de fuego, datos similares a los que se registraron en 2014, por eso apunto que “es tiempo de acción con planificación y valentía”.

“Hay cosas que son sencillas, básicas. Las condenas están para cumplirse, las cárceles para recluir a los delincuentes. Si las condenas y las cárceles se convierten en un coworking del mal evidentemente eso no se puede seguir tolerando”, lanzó con vehemencia. .

“Delinquir debería dar miedo a una sanción, pero para eso necesitamos más investigación y más detenciones, no preocupa que quien comete un ilícito sea liberado velozmente. Necesitamos una policía que actúe, una Justicia firme y, sobre todo, un sistema penitenciario que impida dentro de las cárceles el accionar delictivo de las personas detenidas y condenadas”, comentó luego.

Según Javkin estos datos están más que claros, ya que el 99% de las extorsiones se hacen desde las cárceles y es similar el porcentaje con los asesinatos. “No es un número que se pueda tolerar que no se investigue y actúe. En lo que va del año el 21% de las víctimas son menores de 18 años, no podemos naturalizar que se mate a balazos a un bebé”, lamentó.

El mandatario hizo un llamado a la provincia al ratificar que Rosario necesita, por lo menos, 260 patrulleros por turno funcionando, 100 motos de policía en forma permanente y entre 8 mil y 9 mil agentes dedicados a la prevención. “Con una fuerza así la situación sería totalmente distinta y no solo lo pedimos, es lo que necesitamos y merecemos”, adujo.

Por último tiró palos a la gestión nacional ante la promesa de la llegada de gendarmes, situación que según indicó el mandatario local no se dio. “Cedimos 20 mil metros cuadrados para que a partir de marzo se monte un destacamento de Gendarmería que iba a contar con 1500 agentes. Hubo que desmalezarlo y este martes entregamos adoquines porque faltaban para instalar los contenedores, ya estamos finalizando el mes de abril y no hay ni un solo gendarme, ni nada construido, y ninguna fecha anunciada de reprogramación de la entrega de los gendarmes. Le exigimos al ministro de Seguridad de la Nación que nos diga cuándo van a venir, pero no me quiero queda en el pedido y la queja”, pidió.

Proyecto enviado a la legislatura

Más allá de la dura exposición del Intendente, el fin de la conferencia de prensa era la presentación de un proyecto que da a los alcaldes mayor poder a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad. En ese sentido comunicó que el proyecto se presentará en los próximos días en la Legislatura santafesina y que los propulsores serán dos diputados afines a Javkin. Se trata de Mónica Peralta y Ariel Bermúdez, una de las voces del mandatario en esa cámara. El proyecto dispone que los intendentes tengan voz, voto y veto sobre el accionar de las fuerzas policiales.

“No queremos enterarnos de las designaciones por los diarios, necesitamos trabajo en conjunto planificado sin improvisar. Quiero poder decidir quién, cómo y dónde está la policía y cuáles son los barrios que necesitan que los cuidemos más. Hoy Ludueña tiene 50 víctimas, Las Flores Sur 24, Larrea 20 y Empalme 17. Estos barrios presentan niveles intolerables de violencia. Tenemos estadísticas, sabemos lo qué pasa, si nos ocupamos y nos dejan ocuparnos a nosotros que conocemos el territorio estoy seguro que vamos a ayudar a que mejore”, advirtió sobre la potestad que busca tener al frente de la gestión.

Por ultimó señaló que se logró detener este miércoles a Ariel Máximo Cantero porque particularmente una fiscal hizo su trabajo y eso “hay que ponerlo en valor, porque cuando las cosas hacen bien los resultados llegan”. En ese sentido remarcó que desde su equipo siempre se ponen a disposición absoluta para trabajar en conjunto. “Ojalá estos cambios signifiquen más y mejor cuidado para nuestras ciudades, en particular para la nuestra que tanto lo necesita nosotros hacemos siempre nuestra parte para trabajar en conjunto colaborar brindar información”, agregó en cuanto a la designación durante este miércoles del nuevo secretario de Seguridad Claudio Brilloni.