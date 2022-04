La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, volvió a referirse a la disputa que mantiene tanto ella como el intendente Javkin con los taxistas, tras sus declaraciones de este martes donde señaló que existe una extorsión de parte de este sector lo cual impide una negociación clara.

Los titulares de taxis vienen pidiendo un incremento de tarifa que hasta hoy el Ejecutivo les niega. En esta pelea, decidieron para el próximo fin de semana hacer un quite de colaboración en el servicio nocturno.

“Lo que manifesté ayer es que nosotros podemos sentarnos a la mesa de negociación, pero que no puede haber amenazas, como es un quite de colaboración”, señaló la edila al aire de Sí98.9 y dijo que no desconocen que el salario de los chóferes está atado a la tarifa, pero es necesario sumar a esa mesa de negociación otros temas vinculados a la calidad del servicio, lo que generó aún más rispideces con los taxistas.

Schmuck adelantó que en la mañana de este miércoles mantuvieron finalmente una reunión con todos los sectores que componen el variopinto mundo taxista donde “se dejaron sobre la mesa varios temas para comenzar a conversar”.

“Me parece que es más profundo e importante que discutir solo la tarifa”, dijo en cuanto a la calidad del servicio y los cambios que se avizoran hoy sobre el taxi como unidad de negocio y su escasa rentabilidad. Según sostuvo la edila, es necesario revisar el servicio “para que sea más atractivo”.

“Si la normativa ha quedado vetusta, el contexto y la realidad cambiaron, modifíquennosla de manare tal que haya unidades en la calle, capaz que hace falta poner más licencias a disposición, que trabajen menor horas pero haya más unidades en la calle”, sugirió la responsable del Palacio Vasallo.

Sobre la queja de los taxistas, que dicen estar desbordados por la falta de unidades de colectivos urbanos, lanzó: “Deberían estar agradecidos por tener más trabajo, porque debería entonces se más interesante tener un taxi si se desborda de trabajo”. La concejala insinuó que el problema de trasporte es aún más complejo, pero los taxistas solo cumplen el 50% los cronogramas nocturnos y de fin de semana.

En ese debate que propone sostuvo que es necesario sumar a la discusión el uso de las aplicaciones, no las foráneas, sino las de servicios públicos que brinda el Municipio para coches habilitados. “Sería muy interesante que podamos regularlas para estandarizar el servicio y de esa forma lograr un parámetro de calidad”, aludió.

Audio de la nota completa.