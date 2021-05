La Provincia esperará el informe epidemiológico semanal que se conocerá este viernes para evaluar la posibilidad de quitar o sumar restricciones en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, recién el fin de semana se conocerá si las clases presenciales vuelven en los dos departamentos santafesinos en alerta.

Este jueves, el gobernador Omar Perotti anticipó que "entre sábado y domingo" dará a conocer el nuevo decreto y remarcó: "Priorizamos claramente estar en las escuelas teniendo clases, que esta semana estuvieron suspendidas en 2 (Rosario y San Lorenzo) de los 19 departamentos. Es probable que allí podamos estar haciendo el primer avance ".

Aunque las clases no fueron suspendidas, sólo se paso del sistema bimodal a la virtualidad, el mandatario expresó: "Los días de clase podemos recuperarlos en sábados, feriados o vacaciones. No es nuestro deseo no tener días de clase".

"Desplegar el programa de contingencia requiere más respiradores, ayer (miércoles) tuvo una señal y seguimos intentando ampliar la capacidad. No es ilimitado pero podemos ponernos cerca o debajo del 80 por ciento", indicó el gobernador, en diálogo con Canal 3, al hacer referencia a la necesidad de bajar la ocupación de camas críticas para poder flexibilizar algunas restricciones.

"Los parámetros de la provincia hoy nos marcan como alto riesgo sanitario. Entre alto riesgo y alarma como tenemos en Rosario y San Lorenzo la diferencia es la ocupación de camas críticas y los casos. Si no sumamos respiradores y descenso de casos nos vamos a poner todos los departamentos en alarma ", advirtió el titular de la Casa Gris.

"Esperamos poder recuperar la presencialidad, si los parámetros lo indican, es para lo que nos preparamos", volvió a manifestar Perotti.