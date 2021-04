El comité de expertos asesores del gobierno nacional le manifestaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se encontraban "preocupados por el comportamiento social" y pidieron medidas más restrictivas de circulación en el AMBA y en las grandes ciudades del país.

Los 22 expertos, que dialogaron por zoom, coincidieron en que la segunda ola "no es más de lo mismo" y que el escenario "no es igual" al del año pasado porque las nuevas variantes "hicieron estragos" en otros países, al punto de que la consideraron como si fuera "casi una nueva pandemia".

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los epidemiólogos, y manifestaron "mucha preocupación por el comportamiento social", debido a que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales ".

En ese marco, pidieron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y solicitaron analizar "medidas de cierre por poco tiempo. Asimismo, recomendaron el recorte de circulación "en el AMBA y en los grandes centros urbanos" y de las actividades recreativas grupales, principalmente en espacios cerrados, y deportes aficionados, indicaron las fuentes.

Además dieron el visto bueno para que siga la presencialidad en las escuelas, porque "los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos", pero aclararon que para los establecimientos sigan abiertos "hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones", con "medidas focalizadas".

Tras resaltar el plan de inmunización, dieron un fuerte apoyo a las vacunas, por su eficacia y cobertura, y presagiaron en ese sentido "un horizonte alentador", señalaron las fuentes.

La reunión se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y participaron además de Cafiero la vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca Bocco; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Por el comité de expertos, estuvo la Sociedad Argentina de Infectología, Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, el Hospital Francisco Javier Muñiz, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, el Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán entre muchas entidades.