Después de un día récord en Rosario, con 2634 contagios en la ciudad, crece la preocupación por lo que puede pasar con la tercera del Covid. En este marco, la ministra Sonia Martorano brindó algunas definiciones. "Nos consultan mucho sobre cómo saber si se es contacto estrecho. De hecho, hay hasta un meme que me llegó hoy, que dice 'Si no sos contacto estrecho, es porque se olvidaron de avisarte'. La verdad es que creció mucho la circulación del virus. Y algo que tenemos que saber es que si alguien estuvo con una persona que dio positivo en las 48 horas previas de que ese paciente empezó a hacer síntomas, se lo debe considerar como contacto. Pero ojo, no si apenas fue un saludo en la calle. Tenés que haber estado más de 15 minutos en un lugar no ventilado y ambos sin barbijo. Eso pasa por ejemplo si te juntaste a comer en una casa o en un lugar cerrado. Hemos tenido consultas por reuniones a comer en un patio y esos ejemplos daban negativos. En ese caso, no tengo que correr a testearme, tengo que aislarme"

La titular de la cartera sanitaria detalló que la provincia cuenta con un alto nivel de vacunación con doble dosis, superior al 81 por ciento. Y recordó que en estas horas se están dando turnos para aplicar tercera dosis de refuerzo a personas que hayan cumplido ya cinco meses de haberse aplicado la segunda. Por ello, el elevadísimo nivel de contagios no está yendo hasta ahora de la mano de un alto nivel de internación.

En ese marco, habló sobre los síntomas a los cuales prestarle atención: "La cepa Omicron, que es la predominante en esta ola, se queda en las vías aéreas. Por eso podés confundirla con un resfrío. Pero también estamos conviviendo con Delta. Por eso lo más importante es aislarse. Si en tu trabajo te piden algún certificado para poder hacerlo, debe actuar la obra social y la ART, eso te lo tiene que ofertar quien te emplea. Estamos en una emergencia sanitaria y no podemos depender sólo de lo que haga el sistema público".

Por último, Martorano anticipó que habrá un nuevo centro de hisopados en la zona norte de la ciudad, en lugar a definir. Cabe recordar que desde hoy se debe solicitar un turno para los testeos COVID en la web de la provincia, luego de varios días con largas colas esperando para hisoparse en el Galpón 17.

Con la puesta en marcha del nuevo esquema de solicitud online, se agotaron las vacantes disponibles para el miércoles 5 en muy pocas horas. Al mediodía, se pondrá en marcha un espacio más en el Batallón 121, que se suma al espacio que ya estaba funcionando en el Galpón 17, más los tres hospitales provinciales que hay en Rosario y la atención en Centros de Salud que dependen de la provincia, que tienen como prioridad a aquellos que ya son pacientes de esas instituciones.

"Estamos ampliando en la medida de lo que podemos. Insumos hay, pero también el recurso humano es limitado. Y digo que tenemos que confiar en los distintos actores del sistema, también en los saanatorios privados aquellos que por ejemplo tienen una prepaga y estén por irse de viaje, que muchos viajeros han ido a testearse al Galpón 17 antes de irse de vacaciones. Eso no es lo que recomendamos", amplió la ministra de Salud. Y finalizó, en entrevista radial: "Hoy tenemos COFESA y uno de los temas que vamos a hablar es el autotest. Estamos esperando que haya habilitación nacional. Hubo provincias que nos oponíamos, pero que ahora viendo lo que pasó en el mundo, estamos de acuerdo con implementarlo".