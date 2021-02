La reducción de los productos plásticos de un solo uso se volvió una prioridad en varios países del mundo, incluida Argentina y puntualmente en Rosario. En el marco del Día Mundial sin sorbetes, desde el colectivo Más Río Menos Basura celebraron la ordenanza 10.158, sancionada en el Concejo Municipal a fin de 2020, que prohíbe la entrega de sorbetes descartables en la ciudad.

“Los sorbetes no son reciclables y se encuentran entre los residuos que más encontramos en la costa del río Paraná”, informaron desde el colectivo de organizaciones ambientales. En ese sentido, agregaron: “Son muchas las opciones reutilizables y lavables, pero la verdad es que muchas veces los sorbetes no son ni siquiera necesarios”.

A nivel global existe una preocupación creciente por la contaminación por plásticos, en la que la producción y consumo de artículos descartables se encuentra entre las principales causas.

El Día Mundial sin Sorbetes surgió con el objetivo de generar conciencia y difundir el rechazo al sorbete plástico. Esta iniciativa es un proyecto de la asociación Low Carbon France que invita a todos aquellos que quieran sumarse a realizar acciones para exponer los riesgos ambientales del uso de los sorbetes.

Se estima que cada sorbete se usa unos pocos minutos y puede tardar entre 150 y 400 años en descomponerse. Es, además, el cuarto residuo plástico más común en las costas y los océanos.

Desde Más Río Menos Basura invitan a los comercios de la ciudad, en particular al sector gastronómico y a la ciudadanía, a ir más allá de esta ordenanza: además de cumplir con el no uso de sorbetes descartables, evitar otros elementos de un solo uso tales como vasos descartables, envoltorios plásticos para cubiertos, vajilla y revolvedores, etc.

En esta línea, en el Concejo Municipal se vienen debatiendo varios proyectos para reducir el uso de distintos elementos descartables. La ordenanza Nº 10.158 es fruto de esa discusión pero quedaron pendientes proyectos que abordan otros elementos, como bolsas de acarreo y vajilla descartable. “Las organizaciones esperamos que a la brevedad se retome esa discusión y se avance en una ciudad con menos descartables”, finalizaron.