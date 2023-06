Conocida la sentencia en el juicio por la muerte del Trinche Carlovich, asesinado en 2020, su hijo Bruno pasó por Radio Sí y contó como vive este momento: “Con mi familia estamos muy conformes con el fallo. Creemos que los 33 años que le dieron son justos y me parece una condena ejemplar. Lo de mi papá fue un caso popular, pero lo que ocurrió es una bandera de todos los asesinatos que hay en Rosario y que no tienen resolución”.

“Nosotros tenemos una esperanza grandísima de que esto cambie. En la ciudad no se puede vivir más con la violencia que vivimos en el día a día. Los chicos no pueden ir a la escuela, los docentes tampoco. Pero tiene que haber una reforma, por que no podemos seguir así”, sostuvo.

El hijo del Trinche reconoció además que el apoyo de la gente fue muy grande y agradece los gestos de amor hacia su padre: “Cada mural que le hacen al viejo es una caricia al alma. Todas las pinturas, la estatua en la cancha de Central Córdoba y sobre todo el último mural con el abrazo con el Diego".

Para finalizar, Bruno recordó con mucha emoción el día en que se juntaron Diego y su papá: “Nosotros no hablábamos mucho de fútbol, pero él siempre nos decía que el mejor de todos era Maradona, por eso el abrazo ese que recorrió el mundo y la camiseta que le firmó el Diego con el mensaje de ‘Trinche para vos que fuiste mejor que yo’, cierran algo increíble. Si hoy lo tuviera acá, le diría que fue el mejor”,