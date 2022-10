AMSTERDAM (ESTRENO)

DIRECCIÓN: David O. Russell.

ACTUACIÓN: Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie, Taylor Swift , Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Robert De Niro.

DURACIÓN: 115 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Histórica | Drama

SINOPSIS: Ambientada en los años '30, sigue la historia de 3 amigos que presencian un asesinato, se convierten en sospechosos y sacan a la luz uno de los más locos complots en la historia de los Estados Unidos.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 16:30 19:10

Monumental: (Doblada) 19:40 (Subtitulada) 15:30

Showcase: (Subtitulada) 14:00 16:50 19:45 22:35

Hoyst: (Subtitulada) 12:50 16:10 19:20 22:30

ALGO INCORRECTO (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Susana Nieri

ACTUACIÓN: Eleonora Wexler, César Bordón.

DURACIÓN: 105 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama

SINOPSIS: Mar del Plata, Argentina, 2015. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres más grande de la historia, la vida de dos mujeres se encuentran. Victoria para hacer una denuncia por abuso sexual infantil contra un reconocido juez, y Rosario, quien retorna para ser protegida por él, su padre. Esta es una historia donde la memoria cuando aflora da paso a la cruda verdad. ¿Logrará Rosario levantar sus velos y denunciar a su padre, el poderoso juez García Avellaneda?

HORARIOS

Monumental: (Castellano) 14:40 19:20

Hoyst: (Castellano) 13:40 16:00 20:25

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Enrique Gato.

DURACIÓN: 90 minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Animación | Aventura.

SINOPSIS: A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptaran como a uno más, pero siempre acaba arruinándolo: cuando destroza un sarcófago y desata un conjuro, pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 14:30

Monumental: (Castellano) 14:20 16:20 18:20

Showcase: (Castellano) 12:50 15:10 17:20 19:35

Hoyst: (Castellano) 12:20 14:50 17:20 19:40

EL CHEF (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Philip Barantini.

ACTUACIÓN: Stephen Graham , Vinette Robinson, Alice May Feetham.

DURACIÓN: 92 Minutos

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama | Comedia.

SINOPSIS: Es la noche más concurrida del año en uno de los restaurantes más importantes de Londres. El carismático y autoritario jefe de cocina Andy Jones se mantiene en el filo de la navaja mientras lidia con múltiples crisis personales y profesionales.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:10

VISTA POR ÚLTIMA VEZ (ESTRENO)

ACTUACIÓN: Gerard Butler, Jaimie Alexander.

DURACIÓN: 105 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Acción

SINOPSIS: Will Spann, lleva a su futura ex esposa Lisa a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, durante una parada en una gasolinera. Will se enfrenta a la policía local en un intento desesperado por encontrarla, pero a medida que pasa el tiempo y las sospechas caen sobre él, debe tomar el asunto en sus propias manos, mientras huye de las autoridades en un carrera contra el tiempo para encontrar a Lisa.

HORARIOS

Monumental: (Doblada) 17:30 22:30

Showcase: (Doblada) 15:15 17:30 (Subtitulada) 19:50 22:15

Hoyst: (Castellano) 12:40 15:10 18:30 22:50 (Doblada) 20:40

ESCALERA AL INFIERNO (ESTRENO)

DURACIÓN: 105 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13

GÉNERO: Suspenso | Terror

SINOPSIS: Aproximadamente una semana después de que la familia Woods se muda a Xaos House, su hija Ellie desaparece durante un corte de energía. Frustrada por la falta de pistas, Keira investiga y descubre que las paredes tienen extraños símbolos grabados en ellas. Después de una serie de aterradoras experiencias sobrenaturales, llega a la conclusión de que la casa se llevó a Ellie. Ella descubre que un físico y ocultista llamado John Fetherston, que estaba obsesionado con encontrar la dimensión 11, construyó la casa y grabó ecuaciones siniestras en los 10 escalones que conducen al sótano.

HORARIOS

Monumental: (Doblada) 20:30 22:30

Showcase: (Doblada) 15:25 17:40 19:55 (Subtitulada) 22:10

Hoyst: 13:20 15:30 17:40 19:50 22:10

ARGENTINA 1985

DIRECCIÓN: Santiago Mitre.

ACTUACIÓN: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz, Alejo García Pintos, Claudio Da Passano, Gina Mastronicola, Walter Jakob, Laura Paredes.

DURACIÓN: 140 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Histórica | Drama.

SINOPSIS: Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 14:50 16:00 17:40 18.30 19:30 20:40

Monumental: (Castellano) 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:30 22:00

LA MUJER REY

DIRECCIÓN: Gina Prince-Bythewood.

ACTUACIÓN: Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega.

DURACIÓN: 135 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Histórica | Drama | Acción

SINOPSIS: Inspirada en hechos reales, sigue el viaje épico y emocional de la general Nanisca mientras entrena a la siguiente generación de reclutas y las prepara para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su modo de vida.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 21:50 no se emite jueves y martes. | 22:25 sólo jueves.

SONRÍE

HORARIOS

Monumental (Doblada) 14:30

Showcase: (Doblada) 14:10 16:45 19:25 22:05 (Subtitulada) 20:05 22:40

Hoyst: (Doblada) 22:00 (Doblada DBOX) 12:30 15:00 17:30 20:15 (Subtitulada DBOX) 22:50

LA HUÉRFANA

HORARIOS

Showcase: (Doblado) 15:20 17:35 20:00 22:00 (Subtitulado) 22:30

Monumental: (Doblada) 22:50

Hoyst: (Doblada) 13:30 15:50 18:20 (Doblada XD) 13:00 15:20 20:05 22:20 (Subtitulada) 20:40 23:00 (Subtitulada XD) 17:50

NO TE PREOCUPES CARIÑO

DIRECCIÓN: Olivia Wilde.

ACTUACIÓN: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Gemma Chan.

DURACIÓN: 122 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 16.

GÉNERO: Terror | Drama.

https://youtu.be/1g1nlPYWPQA

SINOPSIS: Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad Proyecto Victoria. El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el Director General, Frank (Pine), -visionario corporativo y Coach Motivacional de Estilo de Vida- ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué. ¿Cuánto está dispuesta a perder Alice para sacar a la luz lo que realmente ocurre en este paraíso?

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 14:10 16:55 19:40 22:20

PASAJE AL PARAÍSO

DIRECCIÓN: Ol Parker.

ACTUACIÓN: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever, Billie Lourd.

DURACIÓN: 104 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Romance | Comedia

SINOPSIS: Una pareja de divorciados se unen para viajar a Bali e intentar detener a su hija, que creen que está por cometer el mismo error que ellos cometieron 25 años atrás.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 14:05 16:30 19:10 21:40

BÁRBARO

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 19:30

MÁS RESPETO QUE SOY TU MADRE

DIRECCIÓN: Marcos Carnevale.

ACTUACIÓN: Florencia Peña, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Ángela Torres.

DURACIÓN: 100 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Comedia.

SINOPSIS: En 1999 y en el marco de una crisis social y económica de la Argentina, Mirta Bertotti, su esposo Zacarías y sus tres hijos están cerca de caer de la clase media a la indigencia. Un marido desocupado, hijos adolescentes con problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia harán que la vida de Mirta se convierta en un infierno. La familia necesitará un humor a prueba de balas, y muchas mañas, para convertir cada desgracia en una lección de vida.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 17:00 21:45

PRINCESA POR ACCIDENTE

DURACIÓN: 89 Minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Animación

SINOPSIS: Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 15:05 17:15

Monumental: (Castellano) 15:30

UN CRIMEN ARGENTINO

ACTUACIÓN: Darío Grandinetti, Nicolás Francella, Malena Sánchez, Luis Luque, Rita Cortese.

DURACIÓN: 113 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 16.

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: Thriller de investigación criminal y político, basado en un hecho real ocurrido en los años 80: la intrigante desaparición de un hombre de negocios en la ciudad de Rosario, en el marco de la dictadura militar argentina. El caso es asignado a dos secretarios de un juzgado de instrucción pocas semanas antes de que uno de ellos emigre a España. En una carrera contra el tiempo ambos juristas intentarán resolver el caso enfrentando las interferencias de una policía subordinada al poder represor.

HORARIOS

Showcase: 14:05 16:35 19:05 21:55

30 NOCHES CON MI EX

DIRECCIÓN: Adrián Suar.

ACTUACIÓN: Adrián Suar, Pilar Gamboa.

GENERO: Comedia.

DURACION: 95 minutos.

CALIFICACION: ATP.

SINOPSIS: Luego de estar años separado de su esposa, "El Turbo" (interpretado por Adrián Suar) acepta el pedido de su hija en que convivan nuevamente por 30 días con su ex esposa que se está recuperando de una larga internación. La nueva vida en familia podría reavivar los sentimientos de amor y la ilusión de estar juntos.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 19:15 21:35

Hoyst: (Castellano) 18:10 23:10

EL PERRO SAMURAI

DIRECCIÓN: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey.

GENERO: Comedia, Animación.

DURACION: 97 Minutos.

CALIFICACION: ATP.

SINOPSIS: Una comedia animada llena de acción para toda la familia inspirada en el clásico atemporal de Mel Brooks, Blazing Saddles. Hank, un adorable perro con la cabeza llena de sueños de convertirse en samurái, parte en busca de su destino.

HORARIOS

Showcase: 14:15 16:40

TREN BALA

DIRECCIÓN: David Leitch.

ACTORES: Brad Pitt, Sandra Bullock , Michael Shannon .

GENERO: Acción.

DURACION: 152 Minutos

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Ladybug (Brad Pitt) es un asesino con mala suerte que está decidido a trabajar de forma pacífica después de que demasiados trabajos se salieron de control. Sin embargo, el destino puede tener otros planes y en su última misión deberá enfrentarse a adversarios letales en el tren más rápido del mundo.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 15:00 17:25