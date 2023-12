A pesar de la creciente, La Florida espera para estallar el verano

Junto con el arribo del intenso calor, la llegada de diciembre representa también la inminente apertura de la temporada de verano, y en Rosario los espacios que integran la costanera son un destino tentador para locales y turistas.

Paralelamente, en los últimos días la crecida del río Paraná fue noticia, ya que la altura llegó situarse este martes en 4,49 metros, cerca del nivel de alerta (5 metros), e incluso se anticipó que, en caso de que continúen las tormentas, el mismo podría llegar a ser superado.

Sin embargo, la situación no llega a generar preocupación en zonas como el Balneario La Florida o la Rambla Catalunya, donde esperan que el nivel de alerta no se vea superado y, por ende, la crecida no afecte el normal desarrollo de las actividades veraniegas.

En diálogo con RosarioPlus.com, Leo Manino, jefe de Guardavidas de Costanera Rosario, detalló que los niveles que podrían generar algún tipo de alarma o complicación en sus dos principales espacios sería la superación de los 5 metros en la zona norte de la Rambla, y de más de 5,50 metros en La Florida, que quedaría más angosta la playa.

No obstante, según lo que les informaron desde el Instituto Nacional del Agua, “se espera que para el 12 de diciembre la altura sea de 4,27 metros, por lo que aparentemente estaríamos transitando el pico de aguas medias” en este momento. Dentro de estos cálculos, de igual manera, nunca se descartan variables por las lluvias.

“En cuanto a las playas, en La Florida que es ancha no hay preocupación alguna actualmente, y en la zona de la Rambla están más angostas de lo normal, pero por ahora no hay problema en los espejos de agua del bañista, solo menos espacio en playa en esa zona”, comentó Manino.

En ese sentido, recordó que la altura promedio en esta zona solía ser de 3,30 metros al comienzo de cada diciembre, pero que actualmente venimos de cuatro años de aguas bajas y muy bajas por la sequía.

Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2022 la altura había sido de 2,76 metros; en 2021, 0,65 metros; y en 2020, 0,73m; según los datos de la IDESF (Infraestructura de Datos Espaciales Provincia de Santa Fe).

Mientras tanto, en la Costanera Rosario se intensificaron las tareas del personal de mantenimiento por la presencia de algunos camalotes y palos.

Recomendaciones y precauciones

Sin embargo, sea que el Paraná finalmente llegue a superar o no la altura del nivel de alerta en Rosario, desde la Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, en conjunto con el Consejo Consultivo del Río, Costanera Rosario y Prefectura, ya emitieron una serie de precauciones y recomendaciones para que tanto bañistas como navegantes tengan en cuenta para esta temporada.

Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil, compartió con este medio que el trabajo que están realizando actualmente es preventivo para los usuarios de navegación y recreativos del río.

Entre las disposiciones, se recomienda:

Navegar con máxima prudencia y velocidad reducida. Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o con desconocimiento del pronóstico meteorológico.

Usar siempre chaleco salvavidas y evitar navegar en horarios nocturnos.

En caso de navegar, se sugiere máxima prudencia para evitar camalotes y troncos que puedan ocasionar un incidente; y en embarcaciones a motor, reducir a velocidad mínima de gobierno para no generar oleaje que produzca ingreso a hogares cercanos a la franja costera.

Precaución a la hora de transitar por zonas ribereñas, costas e islas, ya que al haber menor cantidad de suelo firme se incrementan las posibilidades de aparición de roedores y serpientes.

En caso de mordedura de serpiente, permanecer calmado y en reposo. Llamar al 107 (SIES) para activar el sistema de emergencia, y si está en la isla llamar al 106 (Prefectura Naval Argentina). Si es posible, dirigirse al Hospital Provincial (Alem 1440), que cuenta con suero antiofídico y personal especializado.

Bañarse solo en lugares permitidos, respetar las boyas que marcan los límites y seguir las instrucciones de guardavidas o personal a cargo.

Respetar la prohibición de zambullirse de cabeza, bañarse o nadar en lugares no habilitados, ya que debido a la creciente podrían quedar ocultas formaciones fijas sumergidas, lo que incrementa el peligro

Acorde a la información que manejan desde Defensa Civil, para el 12 de diciembre se alcanzaría el pico máximo del año con 4,87 metros, y desde allí se daría un descenso momentáneo, dependiendo de las lluvias que se están dando en el sur de Brasil y en el norte, por las que se pueden generar otras ondas de crecidas.

“Por ahora no hay pronósticos de que superemos el nivel de alerta, que es de 5 metros, ni el de evacuación (5,30)”, señaló Ratner.