Organizaciones sociales y gremiales convocan para este lunes por la tarde a una manifestación popular que, desde Rosario, demande al Congreso de la Nación que no sancione la Ley Bases con la que el gobierno de Javier Milei intenta muchas medidas impopulares como la delegación de facultades extraordinarias, reformas laboral y jubilatoria, privatizaciones de empresas públicas, entre otras.

La llamada apunta a generar un acto desde las 17 en la plaza 25 de Mayo con la consigna “Abajo la ley ómnibus”. Una de las convocatorias partió desde Amsafé Rosario, que insta a las centrales obreras a rechazar con verdadero énfasis esta norma que impone el Ejecutivo. “Que las CTA y la CGT convoquen a un paro con movilización para frenar esto. No podemos dejar pasar este ataque brutal. La marcha universitaria demostró que las fuerzas están para salir a derrotar este ajuste”, señalaron desde el sindicato docente.

En el mismo sentido, también el Frente de Izquierda - PTS convoca a dicha manifestación.

En el Congreso

Mientras tanto, la Cámara de Diputados encara desde el mediodía el debate final donde el oficialismo y sus aliados intentan sacar adelante esta segunda versión de la conocida “ley ómnibus” que naufragó en febrero pasado.

La sesión, se estima, durará no menos de 24 horas. El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que, el jueves pasado, se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes. La sesión que se extendería al martes y, posiblemente, también el miércoles a la madrugada. La Libertad Avanza intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros y viceversa. La versión final no terminó de conformar a nadie, a excepción de La Libertad Avanza, naturalmente, y del PRO.

Pese a esto, su votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor. Fuentes parlamentarias remarcaron a la agencia Noticias Argentinas que el oficialismo difícilmente pueda perforar los 150 votos, que sería el techo.

En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.

La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.