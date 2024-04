Marcelo Tinelli realizó este domingo su debut en la plataforma Bondi, un nueva señal de streaming que tiene entre sus principales figuras a Ángel De Brito y Beto Casella. El desembarco fue con un sketch humorístico, en el que el actor y humorista Iván Ramírez personificó al presidente Javier Milei.

Durante la entrevista guionada, dialogaron sobre “curros” en el Estado, su relación con Karina Milei, “problemas” en la Casa Rosada y un insólito viaje a Chile para ver a Gabriel Boric.

“Estoy emocionado. No puedo creerlo. Lo acabo de ver hace unos días en la cadena nacional. Es la figura de la política argentina. Se largó a la político tipo Flavio Mendoza en el aquadance, tipo Pampita en el amor. Es como el comandante Ricardo Fort contra la casta de los bailarines profesionales”, dijo Tinelli al introducir a su invitado.

“Llegué a la Casa Rosada y no había Wifi. Tuvimos que pedirle el Wifi al vecino. No había papel higiénico. Tuvimos que usar una de esas aplicaciones que te traen por moto el delivery”, comenzó diciendo el actor y continuó: “Otra de las cosas. Me quería pegar un baño. ¿Sabes quién me tuvo que traer un calefón? Toto Caputo”.

"Es imposible que la noche le gane el día. Es imposible que Manzana le gane a Furia de Gran Hermano. Y para los jóvenes, si quieren tomar fernet, los van a acompañar las fuerzas del hielo. Sigan luchando por su sueños, sigan apostando y recuerden: ¡viva la libertad, carajo!”, cerró el falso Milei.