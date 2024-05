La empresa siderúrgica Acindar, la segunda más grande de la provincia de Santa Fe, resolvió parar por segunda vez en el año su planta de Villa Constitución, poniendo en vilo a sus más de 3.000 trabajadores y a todo el pueblo que se ve afectado directa o indirectamente con su funcionamiento.

Desde la empresa apuntan a la paralización de la obra pública y al desplome de la obra privada como los principales motivos para frenar la producción, algo que el intendente de Villa, Jorge Berti, confirmó en diálogo con la Sí 98.9 días atrás.

Este miércoles, Silvio Acosta, representante de la Comisión Interna de Acindar de la UOM Villa Constitución, dijo a esta misma radio que la situación en la planta es sumamente preocupante, ya que la proyección actual de la empresa es de producir apenas 620.000 toneladas de acero, algo que en realidad se logra en solo seis meses de trabajo, ya que la producción anual ronda un promedio de 1.200.000: “Después, no hay más ventas, no hay más producción, nada”.

Esta preocupación no solamente se ve reflejada en todos los miles de puestos de trabajo que directa e indirectamente están ligados a la planta, sino en toda Villa Constitución.

“Directos somos 1.100 trabajadores propios, más 500 contratistas, más todo lo que tiene que ver con personal fuera de convenio, administrativo y demás. Ahí ya son 2.000 o 2.500 puestos en forma directa. Después en forma indirecta tenés todo lo que son los talleres, que nosotros tenemos en la seccional más de 40 talleres que dependen de lo que produce la planta. Eso es todo lo que es metalúrgico, y después también tenés cómo pega eso en los comercios y en general en todo el pueblo”, detalló Acosta.

En lo que va de 2024, Acindar ya estuvo un mes parado en marzo, y ahora les volvieron a comunicar que a partir de junio se volverán a suspender las actividades por tres semanas. Además, la planta Redi (reducción directa) también estará parada por dos meses.

Consultado por los despidos, y la preocupación que se genera especialmente en este contexto, Acosta respondió: “Claramente que está sobrevolando ese fantasma en nosotros”.

“En los compañeros hay una situación de incertidumbre, de preocupación. Nosotros vamos a agotar todas las instancias antes de llegar a despidos y demás. No vamos a aceptar los despidos. no está planteado hoy. Pero bueno, está claro que si esto no remonta, conociendo los bueyes con lo que uno ara, en cualquier momento si no se resuelve, si no se acomoda esta situación, la empresa nos va a venir a plantear claramente que hay más gente de lo que ellos esperan. Y vuelvo a repetir, la cantidad de toneladas que nosotros tenemos para hacer, la hacemos en seis meses. Después, no hay más ventas, no hay más producción”, explicó el integrante de la Comisión Interna de los trabajadores metalúrgicos de Acindar.

Además, dijo que “no existe absolutamente nada” con el Gobierno nacional en términos de diálogo y de la búsqueda de una solución a la problemática de la empresa y la de los trabajadores, y aseguró que tienen en claro que “esto tiene que ver con la caída de la obra pública”.

“El fierro que hacemos nosotros está destinado a la obra pública, a la construcción, y la construcción cayó entre un 40 y 45 por ciento. Nosotros lo que fabricamos es todo lo que va en la obra pública, la obra privada, y la construcción… para que la gente entienda, es un fierro que uno compra para hacer una reja, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a hacer una reja hoy? O el fierro que se usa para la construcción de una casa… nadie va a hacer una reja, nadie está construyendo una casa. Por ende, todo eso también está frenado. Desde el Gobierno nacional no hemos tenido ningún tipo de novedad, ni ningún tipo de información que nos dé certeza o perspectiva en que esto va a cambiar”, dijo Acosta en comunicación con la Sí 98.9.

Los representantes de la Comisión Interna y de la UOM de Villa Constitución se reunieron con la empresa, y vieron con preocupación que mientras que antes los directivos “discutían que se podía llegar a ver algún rebote a mitad de año”, hoy lo que perciben, a partir de “distintos lugares que se han consultado y demás”, es que “esto más que parecido a una V, es una L”, haciendo referencia a la línea que se puede percibir en un gráfico XY.

“Esto no ocurre solamente la empresa Acindar, sino también en los 40 talleres que dependen de lo que produce la planta. Estas 40 pymes van a un proceso de sostener una crisis así un mes, con toda la furia. Después, en Villa tenés casi 1.100 trabajadores que trabajan en pymes, en talleres más chiquitos. Talleres que rectifican los motores, rectifican los cilindros, que hacen determinadas cosas que están ligadas directamente con Acindar. Bueno, Acindar puede bancar -de hecho, nosotros tuvimos un mes parado y conseguimos que la empresa se haga cargo de ese mes parado y no nos sacó suspendidos; entramos a hacer cursos, entramos a hacer limpieza, capacitación, etcétera-. Ahora, un taller que te cierra durante un mes, un mes y medio… bueno, no es lo mismo, no es la misma espalda para bancar un parate en la producción de este tipo”, agregó.

Finalmente, Silvio Acosta se dirigió directamente al presidente Javier Milei: “Esto no se resuelve con discursos, ni con palo, ni con despidos. Acá si no se va a un modelo productivo donde haya más industria, no vamos a resolver la desocupación, no vamos a resolver nada, sino todo lo contrario. Si no hay industria, no hay trabajo, no hay producción, no vamos a salir del problema. Entonces, de nuestra parte, le deseamos esto al presidente, le decimos, bueno, si realmente quiere a su patria, si realmente quiere a su país, se resuelve metiendo más industria, no menos trabajo”.

También te puede interesar: