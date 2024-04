River busca sacudir el mercado de pases del fútbol argentino de cara al segundo semestre del año. Según trascendió en las últimas horas, el equipo dirigido por Martín Demichelis está evaluando ir por Ángel Di María para enfrentar triple competencia: la Liga Profesional, Copa Argentina y la Copa Libertadores.

"Yo sé que (los dirigentes) van a preguntar por Di María. No creo que Di María juegue en River, yo te diría 99 a 1 que no, pero que van y preguntan, van y preguntan. Viendo este revuelo con Central, que le amenazaron a la familia, si quería venir al país. Yo sé que en una charla, que había dirigentes, uno dijo 'che y Di María'", expresó el periodista Hernán Castillo.

Luego, reafirmó: "No creo que venga. Ni siquiera les contestaría, porque Di María mismo no vendría a otro lugar que no sea Central. Pero esas charlas son las que se dan, y uno preguntó".

Lo cierto es que “Fideo” tiene contrato con Benfica hasta junio del 2024. De hecho, desde el club portugués declararon más de una vez su interés de renovarle para que siga en la institución. Sin embargo, en Rosario Central esperan que el futbolista opte por volver a su ciudad natal y elija al club de sus amores.