La AFA publicó el audio del VAR sobre la gran polémica del triunfo de Boca contra River en el Superclásico de este domingo. No queda para nada claro si la pelota entró o no en el gol en contra de Cristian Lema que fue anulado con la intervención de la tecnología, aunque el juez de línea decía que había entrado. Con ese gol River se ponía 2 a 1 arriba.

El audio del VAR ratifica que nadie sabe si fue gol o no. No puede establecer con certezas, porque ni siquiera trazan líneas, si ingresa la totalidad del balón. Cada uno saca su conclusión "a ojo". “Para mí no es”, dice uno de los asistentes VAR como si fuese cualquiera que está en su casa y ve la repetición de la TV.

Mientras el lineman asegura en el audio que fue gol -incluso es quien sale corriendo a mitad de cancha convalidando-, el resto “cree” que no ingresa en su totalidad. Con esa liviandad terminan desautorizando la decisión que habían tomado en el campo de juego.

"Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícíl decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo", afirmaron desde la AFA.

"El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido", agregaron.