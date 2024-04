El defensor Emanuel Mammana aseguró que en su último paso por River le inventaron lesiones porque no querían que jugara, a pesar de que estaba en condiciones físicas de desempeñarse con la camiseta del Millonario.

El defensor, visiblemente emocionado tras el triunfo ante Argentinos, expresó su alegría y compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de enfrentar a Boca en la final, un equipo al que le tiene un especial sentimiento debido a su pasado en River, donde se formó como jugador.

En medio de la celebración, Mammana recordó los momentos difíciles que atravesó en el último año con el Millonario, refutando las afirmaciones sobre lesiones que, según él, no eran verídicas. "Venía de un tiempo sin jugar, uno lo disfruta mucho. Fue un año difícil el año pasado, se decían muchas cosas que no eran verdad sobre las lesiones. Yo me entrenaba y no era así, pero me toca demostrar adentro de la cancha que estoy bien", declaró Mammana, aludiendo a los rumores que rodearon su tiempo en River.

Las palabras de Mammana resonaron en la comunidad futbolística, especialmente en Núñez, donde se forjó como jugador antes de unirse a Vélez. Sin embargo, el tono de sus declaraciones fue más de reflexión que de confrontación, enfatizando su gratitud hacia su nuevo club y su determinación por demostrar su valía en el terreno de juego.