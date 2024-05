El estreno de la serie Bebé Reno en Netflix puso en debate público el drama del acoso. En la ficción basada en un caso real, un joven comediante en decadencia que trabaja en un bar de Londres socializa con una mujer casi por compasión, pero luego ésta lo acosa a niveles siderales.

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock Turf contó a Infobae dos experiencias que debió atravesar durante sus momentos de mayor popularidad.

— ¿Tuviste secuencias en la que fans te acosaron?

— He tenido acosadoras. Me pasó de una chica que pensaba que pensaba que era mi mujer, que estaba casada conmigo. Me mandaba cartas que decían: “Bueno mi amor, en este momento estamos separados, pero ya vamos a estar juntos como cuando nos casamos”. Me dejaba cartas en mi casa.

— ¿Cómo lo manejabas? ¿Te daba miedo?

— Sí, un poco de miedo me daba.

— ¿Hiciste una denuncia?

— Yo a la mina no la había visto nunca como para hacer una perimetral porque otra cosa no podés hacer. Pero sí me pasó un día que abrí la puerta y me la encontré llorando y cerré la puerta rápido asustado. Después tuve otra que me amenazaba de muerte con violencia extrema. Ella creía que había sido mi novia desde 2015 al 2020. En su mente es real. Un día llegó a la puerta de mi casa. Yo le había dejado mi perra con un amigo que siempre me la cuida. Ella tocó timbre y le dijo que venía a traerme un premio que había ganado yo y en la mano tenía una rama. Sé lo que es el acoso y tuve miedo. Ahí sí establecí una denuncia porque me tenía que proteger. Puede pasar cualquier cosa.

— Viviste un Bebé Reno en primera persona. ¿Cuándo viste la serie que sentiste?

— Sí. Me sentí identificado.