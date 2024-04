Hace casi 14 años Lionel Messi fue capitán de la selección nacional por primera vez. Fue en lugar en Sudáfrica el Mundial 2010. Juan Sebastián Verón, integrante de aquel plantel, reveló cómo fue la arenga de Leo antes de salir a jugar contra Grecia.

El capitán titular de ese grupo de jugadores era Javier Mascherano, pero fue suplente porque la Selección llegó clasificada y con el primer puesto asegurado a ese último partido. Entonces, Diego Maradona designó a Messi como portador de la cinta. Por ende, dos días antes de cumplir 23 años, se tuvo que encargar de hacer la tradicional arenga en el vestuario.

Verón recordó ese momento en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!: "Se trabó en algún momento. Es normal. No es fácil hablar delante de un grupo y menos en esa situación. No lo ayudamos. Salió bien", confesó la Brujita. Además, se refirió a su relación con quien compartió habitación en Sudáfrica: "Hace mucho no hablo", reconoció.

Aquella tarde los capitanes antes que un joven Messi pudieron ser Verón, Martín Demichelis o Nicolás Burdisso. Pero Maradona eligió a Leo.