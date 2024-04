Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, continúa con su manía de tener una caja de limones en su oficina, una tradición que adoptó en su etapa en el Tottenham Hotspur y que trasladó también al club de Stamford Bridge.

"Sí, me gusta tener limones en mi oficina", admitió el técnico argentino. "Es un hábito, no una superstición, pero me gusta. No sé por qué creo en esto o si ayuda o no, pero me hace estar cómodo. Es como estar en casa. Mi oficina en el centro de entrenamiento es como mi casa y los limones me hacen sentir allí".

En 2017, en su etapa en el Tottenham, Pochettino reveló en el libro "Brave New World" que siempre tiene una caja de limones en su oficina para "absorber las malas energías".

A principios de temporada, Pochettino también fue consultado por el tema de los limones, después de una mala racha del equipo londinense.

"Empezaron a funcionar tras dos años en el Tottenham. Hay que darle tiempo a los limones. Es algo en lo que creemos. Si querés tener buena energía, necesitás implementar todas las cosas en las que crees", dijo el técnico argentino.

El Chelsea viajará este sábado a Wembley para enfrentarse al Manchester City en la primera de las dos semifinales de la FA Cup.

(EFE)