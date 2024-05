Después de una minisemana con un feriado en el medio, casi como quien no quiere la cosa ya es viernes y el finde está en la puerta. No habrá muchas esperanzas puestas en el clima, pero quizás sean jornadas para guardarse.

Este viernes arranca frío con algunos nubarrones dando vueltas que prometen chaparrones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mínima de apenas 4 grados y máxima de 15, es decir, a abrigarse porque se sentirá peludo.

El sábado mejora un poquito. Algunos grados más y el cielo con algo de sol y algo de nubes. No se decidirá. Por lo menos no estará completamente cubierto y dará algunos destellos de vida. No así el domingo que vuelve el gris y hasta las lluviecitas a la noche (y no paran hasta el miércoles). El domingo por lo menos sube un poco la temperatura.