¿Qué son los datos biométricos?

A raíz de la suspensión del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, con el cual se podría haber espiado a millones de personas, surgen interrogantes sobre este tipo de información, su funcionamiento y la posibilidad de que alguien pueda violar la vida privada de cualquiera a partir de que, por ejemplo, un sistema de videocámaras pueda reconocer un rostro y seguir sus movimientos.

Según el idioma griego, la palabra biometría es la unión de “vida” y “medida”. En dialogo con RosarioPlus.com, Lucas Ferraro, integrante de la empresa de desarrollo de software REDJAR, nos explica: “Un dato biométrico es información biológica de una persona, que solo podría poseer ese individuo, como por ejemplo: la cara, la voz, las huellas dactilares o el iris en los ojos”.

“Normalmente se usan como contraseñas. Por ejemplo, en el celular muchas veces utilizamos la cara o uno de los dedos para poder desbloquearlo. Pero también se pueden utilizar para el reconocimiento de personas a través de cámaras de videovigilancia, donde con inteligencia artificial se puede reconocer una cara y saber de quién se trata”, abundó el especialista.

En un sistema de biometría típico, el primer paso es que la persona se registre en el sistema, luego una o más de sus características físicas y de conducta es obtenida, procesada por un algoritmo numérico, e introducida en una base de datos. A partir de ahí, cuando esa persona entra, sus características concuerdan; pero llegado el caso de que otro individuo quiera identificarse en esa cuenta, los datos no coincidirán y el sistema no permitirá el acceso. Las tecnologías actuales tienen tasas de aciertos que varían entre un 60% y un 99%.

Los primeros registros de datos biométricos surgen en el siglo XIV en China. Se utilizaban cuando se pintaban las palmas de las manos de los niños en un papel, para luego poder identificarlos de ser necesario. Lo mismo que pasa en una comisaría cuando a un detenido “le hacen tocar el pianito”.

Ventajas

Con el tiempo, el uso de estos datos fue aprovechado por las autoridades para el control de acceso militar, criminal o la identificación civil. Hoy en día sectores como los bancos, el comercio muestran un gran interés en la biometría ya que con ella pueden agilizar tiempos, reconocer clientes y darles mayor seguridad para ingresar a sus cuentas. Las experiencias para los usuarios suelen ser más satisfactorias ya que no deben recordar contraseñas y además destacan la velocidad para ingresar a cuentas, lugares o hasta. por ejemplo adquirir sus estudios o análisis médicos.

Desventajas y cuestionamientos

Las preocupaciones acerca del robo de identidad por el uso de la biometría aún no han sido resueltas. Si el número de tarjeta de crédito de una persona es robado, por ejemplo, puede causarle a esa persona grandes dificultades. Si sus patrones de escaneado de iris son robados, sin embargo, y eso permite a otra persona acceder a información personal o a cuentas financieras, el daño podría ser irreversible ya que a diferencia del uso de claves o frases clave, los datos biométricos de un individuo no pueden cambiarse y una vez comprometidos no se podría volver a tener seguridad en su uso.

Aunque la biometría es frecuentemente utilizada como un medio para combatir la criminalidad, existe la preocupación de que la biometría pueda ser utilizada para disminuir las libertades personales de los ciudadanos.

Los desarrollos en tecnología video digital, infrarrojos, rayos X, inalámbricas, sistemas de posicionamiento global, biometría, escaneado de imágenes, reconocimiento de voz, ADN, e identificación de ondas cerebrales le proveen a los distintos gobiernos, nuevos métodos para "buscar e investigar" vastas bases de datos individuales y colectivas de información sobre la población en general.

Recomendaciones

Es de vital importancia que cuando entregues tus datos personales biométricos seas informado acerca de quién podrá acceder a ellos y para qué fines serán utilizados. También podés, dependiendo de la institución que posea dicha información personal, solicitar que te borren de su base de datos biométricos al final de tu relación con esta.