El periodista de Crónica, Tomy Munaretto, protagonizó un sorprendente reclamo laboral durante un móvil en vivo en la estación de trenes de Constitución, que terminó en despido según informó luego a través de sus redes sociales. Fue en Crónica TV, el canal cuyo slogan es “firmes junto al pueblo”.

El episodio ocurrió cuando Munaretto finalizaba una entrevista con una mujer que cantaba en el tren para ganar dinero y alimentar a su familia. La situación cambió cuando desde el estudio, Stroker le dijo al periodista: “Tomy, Tomy, Tomy, gana 6 lucas por día haciendo esto, vos también aportá porque cantó. Aportá algo”. Pero el notero no se tomó con humor la chicana.

“¿Quién me dice que aporte, la producción? 1.715 pesos la hora extra. No, no puedo aportar. No me alcanza. La mujer que trabaja en casa me cobra 3 lucas. ¿Cómo pago? Explicame. Aparte yo estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago $117.000 la prepaga. Decime cómo hago para aportarle, si no me alcanza”, se descargó el periodista en vivo.

El conductor del programa cortó el móvil y siguió hablando con el exdiputado Julio Bárbaro quien, haciendo una lectura apresurada y liviana del film Perfect Days, de Wim Wenders, reivindicó la vida austera. Tras este episodio Munaretto contó a través de sus redes sociales que había sido despedido.

Desde el frente del canal, con el imponente cartel de Crónica de fondo, se filmó contando lo que sucedió. “Bueno gente, sucedió lo que todos creíamos que iba a pasar. Me echaron y además la abogada Patricia Dubord me dijo que se iba a ocupar personalmente de que no me contraten en ningún otro canal. La vida sigue. No sé cómo me la voy a arreglar, pero ahí adentro quedan unas sesenta personas más que están en la misma situación irregular que estaba yo”, afirmó.