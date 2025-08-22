Tras las inquietudes planteadas por vecinos ante el ingreso de personas y movimientos detectados en las últimas semanas, desde el Concejo solicitaron al Ejecutivo que informe si se están realizando tareas en el edificio de Corrientes al 400, donde funcionó durante más de seis décadas el ex Cine Imperial, una de las salas más emblemáticas del centro rosarino.

El edificio, proyectado por el arquitecto Armando Delannoy y construido por la empresa Candia, abrió sus puertas en la década de 1920 y funcionó como sala de cine hasta fines de los años ’80. Con el correr del tiempo, quedó en desuso, pero su valor histórico y cultural fue reconocido: según la Ordenanza N° 8245/2008, cuenta con una protección patrimonial de nivel “2b”, que otorga preservación parcial de su estructura.

Actualmente, el lugar se encuentra vallado, lo que enciende la preocupación de vecinos y organizaciones vinculadas a la defensa del patrimonio arquitectónico, que temen una posible demolición o pérdida de elementos que forman parte de la identidad rosarina.

En su presentación, la edila Fernanda Gigliani pide que se aclare si existen obras o intervenciones en curso dentro del inmueble y, en caso afirmativo, qué tipo de tareas se están desarrollando. También solicita al Ejecutivo que detalle si hay algún plan de acción para mantener y proteger la estructura y el valor patrimonial del edificio.