Un árbol de gran porte se desplomó este jueves por la tarde en pleno centro de Rosario. El ejemplar cayó sobre un auto que estaba estacionado en la cuadra de 3 de Febrero al 800. No hubo heridos, aunque la calle permaneció cortada durante varias horas.

Agentes municipales se acercaron rápidamente al lugar y trabajaron para asegurar el sector y despejar la calzada. Durante las tareas de remoción se pidió a los automovilistas y transeúntes evitar la zona para prevenir riesgos.

La caída se atribuye a las consecuencias de la tormenta Santa Rosa, que en los últimos días descargó más de 100 milímetros de agua en Rosario y la región. Las intensas lluvias y los fuertes vientos habrían debilitado las raíces del ejemplar, que terminó desplomándose sobre el vehículo.

Según datos oficiales, en las últimas jornadas se registraron al menos 40 episodios similares en distintos barrios de la ciudad. En todos los casos, las autoridades recomendaron extremar precauciones y alertar a la línea de emergencias ante cualquier árbol o rama de gran tamaño que muestre signos de inestabilidad.