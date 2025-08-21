Un colectivo del transporte urbano colisionó con una motocicleta en la que viajaban un hombre y su hijo de 10 años. El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Saavedra. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros de salud para su atención médica.

El hecho se produjo cerca de las 15, cuando un interno de la línea 145/133 que circulaba con pasajeros impactó contra la moto en circunstancias que todavía son investigadas. El colectivo no sufrió mayores daños y tanto el chofer como los pasajeros salieron ilesos.

El niño, identificado como Benicio, sufrió una grave lesión en una pierna. Fue derivado en primera instancia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se le diagnosticó una fractura expuesta, y luego trasladado a un centro de salud privado para continuar su tratamiento.

Su padre, Víctor Z., de 45 años, también resultó herido. Presentó traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento, por lo que fue llevado en ambulancia a un sanatorio de la ciudad para recibir cuidados especializados.

Tras el choque, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y agentes de tránsito trabajaron en la esquina para asistir a las víctimas y ordenar la circulación. La calle permaneció cortada durante varias horas hasta la finalización de las pericias.