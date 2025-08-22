La autopista Rosario–Buenos Aires fue escenario este viernes de varios siniestros viales y uno involucró a un futbolista de Rosario Central.

A primera hora de la mañana en el acceso a Rosario, un camión chocó contra otro y terminó volcando unas 30 toneladas de harina sobre la traza, lo que generó demoras y un amplio operativo de limpieza.

Más tarde, a la altura del peaje de General Lagos, el juvenil Kevin Gutiérrez, jugador del plantel profesional canalla, protagonizó un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento en Arroyo Seco a bordo de su Peugeot 208 blanco.

Según informó el club, el mediocampista no sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para realizar estudios médicos.

Tras el choque, otros jugadores que viajaban hacia la práctica -Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel- reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato.

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad”, comunicó el club de Arroyito.