El periodista y empresario Santiago Cúneo volvió a romper los moldes con su participación en el programa Duro de Domar al revelar que Javier Milei le confesó haber asesorado narcotraficantes en materia financiera.

En la entrevista, se refirió a una supuesta conversación privada que según él tuvo hace años con el actual presidente. Según el relato del periodista, el propio Milei fue quien le dijo que estaba "asesorando en materia financiera" a unos narcotraficantes.

"Milei no podía pagar la comida de los perros y me dijo que estaba asesorando en materia financiera a unos narcos", disparó Cúneo en C5N. Las controvertidas declaraciones del periodista no se limitaron al mandatario nacional, sino que de extendieron a la totalidad de su espacio político.