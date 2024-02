PONIENDO CLARIDAD

Martín Kohan sobre Milei: "No se le sale la cadena, simplemente no tiene piñón” El afamado escritor y docente de Letras de la UBA analizó la singularidad discursiva del libertario. "Lo que llama la atención de nuestro Jefe de Estado es que la violencia es su registro medio. No se le sale la cadena, simplemente no tiene piñón”, afirmó Kohan en un diálogo con Leo Ricciadino por Sí 98.9.