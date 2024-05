POR JUAN PABLO GÓMEZ

Desde el momento mismo en el que Mauricio Larriera se hizo cargo del plantel profesional de Newell’s tuvo en duda quién debía defender el arco rojinegro. En un principio, el uruguayo tenía preferencias por Lucas Hoyos pero varios factores hicieron que decantara por Ramiro Macagno.

El oriundo de Alicia volvía al Parque luego de un gran torneo en Platense con varias ofertas en la mesa, pero el entrenador necesitaba una competencia en el puesto debido a la mala imagen que tenían los hinchas leprosos del hasta ese entonces guardameta titular, Hoyos. En una charla en Uruguay, el ex Peñarol notificó su decisión aunque aclaró que atajaría el que mejor lo hiciera durante la temporada.

Macagno resignó las chances de emigrar para quedarse con la titularidad. El ex Atlético Rafaela no tuvo grandes actuaciones pero tampoco fue responsable directo de los malos resultados cosechados en la Copa de la Liga.

Una vez terminado el primer torneo, mientras se preparaban para la Liga Profesional, Larriera volvería a juntarse con los arqueros para anunciar que Hoyos pasaría a ser el titular aunque volvió a remarcar que ambos tendrían las mismas chances. La decisión no cayó para nada bien en el guardameta saliente quien enfatizó que no había hecho méritos suficientes para ser desplazado y acusó al entrenador de no cumplir con su palabra.

El uruguayo le sugirió a Macagno atajar en Reserva mientras esperaba un lugar en el primer equipo pero la negativa del arquero fue rotunda. Al técnico no le gustó la reacción del subcampeón con Platense y decidió apartarlo del plantel profesional.

Si bien Larriera en conferencia de prensa habló de una “falta disciplinaria” desde el entorno del jugador aseguran que si bien la disputa existió todo ocurrió “en buenos términos y sin faltas de respeto”.

En paralelo apareció otro actor en escena; Leonel Vangioni. El Piri habría tratado de interceder entre Macagno y el entrenador para sostener la paz dentro del plantel cosa que no cayó bien en el uruguayo quien también lo marginó.

“Los trapos se lavan adentro”, dijo el uruguayo post victoria contra Platense y horas después se conoció la noticia de que un videoanalista del club fue apartado acusado de haber filtrado a la prensa información sobre el conflicto con el arquero.

La dirigencia de Newell’s respetó la decisión de Larriera pero por el momento no tomará acciones respecto de los jugadores. Si el uruguayo continúa en el Parque, Macagno seguiría su carrera en Chile mientras que el lateral izquierdo optaría por el retiro.