¿Y LAS QUE YA ESTÁN?

Confirmado: la tarjeta azul para conducir no va más El gobierno nacional formalizó el cambio en el trámite dominial de vehículos. La cédula verde ya no tendrá vencimiento; y la azul para conducción de terceros no se emitirá más. Pero las que están otorgadas siguen vigentes hasta que el titular las rescinda.