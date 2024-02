Nikkolai es artista del freestyler. Su dedicación y pasión lo llevaron a consagrarse como campeón de la ultima edición de "Rompete ese Free 2023" , la competencia rosarina dedicada al estilo musical. También quedó clasificado para la Redbull regional en Córdoba y ahora fue convocado para competir en "La Voz del Barrio", la competencia que organiza L-Gante orientada a encontrar nuevas voces en la escena urbana. Con el poco tiempo de preaviso que le dieron, Nikkolai pasa una “gorra virtual” para recaudar fondos y así poder viajar para llevar el ritmo de Tablada a la Capital Federal.

En diálogo con Rosarioplus.com Nikkola contó que hace ya unos 10 años que habita el mundo del freestyle , el beat y las canciones, que él mismo organiza una competencia local llamada 4049, y fue a varias escuela a enseñar a los chicos de los barrios más bajos.

“Me pareció que estaba buena la idea de ”la voz del barrio" y el hecho de vivir en un barrio bajo como es Tablada me empujaron a anotarme. Hoy, a dos días del evento me dieron que clasifiqué y no tengo plata para poder asistir", contó.

El poco tiempo de anticipación atentan contra la posibilidad de ir, así que guiado por amigos y colegas se animó a “pasar una gorra virtual” para que instituciones y los propios rosarinos se sumen a colaborar. “Con lo que pueda, todo suma para poder ir a representar a Tablada hasta la Villa 31”, aseguró.

El alias al cual se pueden aportar fondos es NICOLAS.FLORES.19 en la cuenta a nombre de Nicolás Nahuel Flores. “Lo que puedan aportar me serviría mucho y estoy muy agradecido. Me quedan dos días y ojalá pueda cumplir este sueño. También compartiendo este pedido ya me ayudan”, cerró Nikkolai.