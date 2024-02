Guillermo Crudo, ayudante de campo del entrenador de Morón, Fabián Nardozza, protagonizó un curioso momento con los hinchas de Chaco For Ever que le realizaron una particular consulta: cómo mantenía su cabellera rubia. En hecho se dio en la previa del encuentro y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Pegado al alambrado, Crudo entabló un desopilante diálogo con los hinchas del local, quienes le pidieron consejos para mantener suave y sedoso su pelo. Con gestos elocuentes, el ayudante explicó que la fórmula del éxito es el agua con manzanilla.

"Me peino siempre para abajo y ya me queda lacio", comentó Crudo y agregó: “Hay un producto que se llama manzanilla y es para el cabello claro”, explicó Crudo y hasta un hincha, impactado por el cuidado de su pelo, lo halagó: “Queda divino”. "Pasa que nosotros nos ponemos jabón en polvo", contestó otro aficionado.