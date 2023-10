Pandolfina es una simpática tortuga de 20 años que se hizo famosa en redes sociales el año pasado, cuando predijo que la Selección Argentina ganaría la Copa del Mundo en Qatar. Acertó con eso y con otros resultados de ese mundial. Y así se ganó millones de seguidores en las redes, así, pasito a pasito hacia el plato de lechuga de su pálpito.

Y ahora, según sus dueños la muestran en TikTok, este quelonio se la jugó con el desafío del momento: ¿quién ganará el balotaje del 19 de noviembre? ¿Sergio Massa o Javier Milei?

El método de adivinanza es simple pero efectivo: la tortuga es colocada frente a dos platos repletos de lechuga, cada uno con el apellido de un candidato presidencial en un cartel. La elección que haría Pandolfina al decidir cuál de los platos elegir para alimentarse se consideraría como su predicción final.

Al ritmo de la popular canción "Canción Bonita" de Carlos Vives y Ricky Martin, Pandolfina avanzó lentamente hacia las dos opciones. A pesar de mostrar cierta indecisión al principio, la tortuga finalmente se inclinó por quien cree que será el próximo jefe de Estado: Sergio Massa.

El video de esta emocionante predicción, compartido por su dueña, @gladysireneruscio8, se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de 400,000 visualizaciones y 17,000 me gusta.

Los usuarios no se hicieron esperar y expresaron su entusiasmo en los comentarios, con frases como "¡Vamos Pandolfina, casi se me sale el corazón!", "Pandolfina, la tortuga de la suerte", "¿Podrás repetirlo en la mañana del mismo día por cábala?", "Hizo lo mismo que en Argentina vs. Francia, casi muero", y "Pandolfina mantuvo el suspenso hasta el final".