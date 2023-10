Las fans de Taylor Swift en Argentina siguen dando de qué hablar. No es ya por el histórico acampe, ni la velocidad con que agotaron las entradas. Ahora también porque no se mostraron ajenas al presente político del país y se posicionarion. “Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia”, escribieron y llamaron a votar en contra de Javier Milei.

En un extenso comunicado dirigido a la comunidad swiftie de Argentina, las fans subrayaron que “Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”. “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar”, subrayaron.

El comunicado completo:

A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift en Argentina, el futuro de nuestro país va a estar en disputa: el 19 de noviembre será el balotaje para elegir al próximo presidente de Argentina.

Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país.

En el documental de Netflix, Miss Americana, Taylor Swift habla de "la necesidad de estar en el lado correcto de la historia" al dar su posición en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad.

El partido de La Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud y la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo. Por su parte, en diversas entrevistas los candidatos del partido hablan de "excesos" al referirse a las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar, consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas.

Al dar la primera opinión política en su carrera, Taylor dice: "Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente. (...)

No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién amen. Votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acecho y la violación en citas. Ella cree que las empresas tienen derecho a negar servicios a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son MIS valores de Tennessee."

Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar.

Y como dijo Taylor:

Cheers to the resistance!

Swifties Contra La Libertad Avanza