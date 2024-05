Por la quinta fecha del Grupo 5 de la Copa Sudamericana, Boca empató 1 a 1 ante Fortaleza de Brasil en la Bombonera. Edinson Cavani abrió el marcador pero Kervin Andrade igualó el resultado sobre el final del juego.

El Xeneize puso condiciones desde el comienzo mismo del partido. A los 2 minutos, João Ricardo le ahogó el gol a Kevin Zenón luego de un error en la salida visitante.

A los 18, Cristian Lema tuvo un cabezazo luego de un corner que terminó desviando un defensor de Fortaleza. Pasando la mitad del primer tiempo, Miguel Merentiel remató de larga distancia exigiendo una gran respuesta del arquero brasileño.

A los 40, Luis Advíncula envió un centro desde la derecha que no llegó a conectar Merentiel y Emanuel Britez casi le dio el primero al local en contra. Boca se fue al vestuario con la sensación de haber merecido mucho más.

El trámite del juego no cambió en la segunda mitad. En el arranque, Cavani cabeceó un envío desde la izquierda pero la pelota se fue cerca del arco y minutos más tarde Lema otra vez de arriba estrellaría su remate en el travesaño.

A los 10, el uruguayo recibió dentro del área chica la pelota tras una gran jugada de Lautaro Blanco para abrir el marcador y darle un merecido trinfo parcial al Xeneize. Con la ventaja, el trámite fue más parejo pero sosteniendo la superioridad local.

A los 33 minutos, Chiquito Romero le tapó un mano a mano a Marinho en la única jugada real de peligro de Fortaleza en todo el partido. En el final del tiempo reglamentario, la visita aprovechó un contragolpe y luego de un mal retroceso de Boca, Andrade empataría el juego.

Los de Martinez irían con lo que les quedaba en busca de la victoria pero Lautaro Di Lollo cabecearía desviado en la última jugada de la noche. Jesús Valenzuela marcaría el punto penal repartiendo puntos entre argentinos y brasileños.

Con este resultado, Fortaleza sigue líder de la zona con 10 puntos mientras que Boca quedó segundo con 8. En la última fecha, al Xeneize de local le alcanzará con empatar ante los bolivianos para avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana pero tendrá que ganar y esperar que Sportivo Trinidense de la sorpresa en Brasil para ir directo a octavos.

El cierre del grupo será el miércoles 29 de mayo a las 21 horas en la Bombonera.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Fortaleza: Joao Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Bruno Pacheco, Hércules, Pedro Augusto; Yago Pikachu, Juan Martín Lucero e Imanol Machuca. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Goles: 55' Edinson Cavani (BOC) y 90' Kervin Andrade (FOR)

Amonestados: 4' Luis Advincula (BOC); 28' Edinson Cavani (BOC); 38' B. Kuscevic (FOR); 44' Titi (FOR); 69' Guillermo Fernandez (BOC); 73' Pedro Augusto (FOR); 74' Miguel Merentiel (BOC).

Expulsados: No hubo.

Cambios: 45' Tinga x Emanuel Britez (FOR) ; 45' Lautaro Di Lollo x Jorge Figal (BOC); 59' Matheus Rossetto x Hercules, Marinho x Pikachu y Moises x Imanor Machuca (FOR); 74' Kervin Andrade x Pedro Augusto (FOR); 82' Jabes Saralegui x Cristian Medina, 85' Milton Delgado x Guillermo Fernandez y 93' Luca Langoni x Ezequiel Fernandez (BOC).

Árbitro: Jesús Valenzuela

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).