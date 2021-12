Desde que se viralizan videos con pruebas en robot "haciendo cosas", ya los hemos visto pelear, "hablar" con humanos, realizando pruebas de destreza, entre tantas otras cosas que también hacen los humanos aunque parece que es más divertido y preocupante ver a un robot demostrando sus capacidades.

Ahora bien, una de las cosas que definitivamente no se había visto hasta ahora en materia de robótica es verlos imitar a los Rolling Stones. Pero Boston Dynamics, una empresa estadounidense de tecnología avanzada en robótica, puso a sus robots a recrear el video de “Start Me Up” de The Rolling Stones para celebrar el aniversario de "Tattoo You" y obviamente se volvió viral.

El encargado de imitar a Mick y sus amigos es el modelo Spot Arm, un autómata que tiene un brazo y pinzas para agarrar, levantar, transportar, colocar y arrastrar lo que tenga por delante y lo que la tarea le indique, pero que esta vez fue usado para cantar el mítico tema de los Rolling. Y aunque tal vez le falte el swing que solo un humano puede transmitir bailando, hay que reconocer que no viene nada mal en materia de pasos e imitación.