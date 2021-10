Un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas, crean un parque de diversiones en el que la atracción principal son dinosaurios clonados a partir de materia fósil hallada en mosquitos prehistóricos que se alimentaron de la sangre de dinosaurios durante el jurásico.

Esa es la sinopsis de Jurassic Park, y hasta hace poco una historia así no podía ser otra cosa que pura fantasía. Pero en el noroeste de china, paleontólogos informaron que buscaron moléculas fosilizadas de un dinosaurio y de repente las posibilidades ya no son tan lejanas.

Se trata de material microscópico encontrado en el fémur de un Caudipteryx, un dinosaurio emplumado que vivió hace más o menos 125 millones de años, y la investigación del equipo se publicó hace algunos días en la revista Nature Communications Biology.

Según explicado el paleontólogo coautor del estudio, la preservación de fósiles fue debido a las finas cenizas volcánicas que sepultaron los cadáveres y los preservaron hasta el nivel celular.

Frente a este hallazgo comienza a surgir la duda: ¿Se podría llevar a cabo algo como lo que hicieron en Jurassic Park? La respuesta (tristemente y afortunadamente) sería no. Aunque las biomoléculas antiguas pueden persistir, el ADN de los dinosaurios no se puede secuenciar ya que las moléculas sufrieron demasiados cambios a lo largo del tiempo y ya no se parecen a los animales de los que formaban parte.

Una lastima, pero parece que todavía falta para sacar a pasear al Tiranosaurio..