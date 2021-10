Después de tantas habladurías sobre su futuro, este miércoles, Maxi Rodríguez brindó una conferencia de prensa aclarando dudas, desmintiendo el rumor sobre su retiro, y mostrándose con muchas ganas de cara a lo que queda de temporada.

Como no iba a ser de otra manera, la Fiera arrancó despejando cualquier tipo de duda: "Quiero desactivar los comentarios que hubo en la semana sobre el supuesto retiro. Voy a seguir hasta diciembre, estoy con muchas ganas y mucha fuerza. El viernes tiene que ser una fiesta".

Hace unos días, el referente leproso cambió sus imágenes en su cuenta de Twitter donde se lo veía con la casaca de Newell's, algo que también generó algo de incertidumbre: "Lo del cambio de imagen en redes es por un tema de mí marca, nada que ver con algún problema. La única opción para el bien del club es tirar todos hacia adelante, estar alineados".

Sobre su relación con Gamboa y la falta de minutos, Maxi también fue cauteloso y no generó ninguna polémica: "Cuando uno no juega se hace cada vez más difícil. El ritmo de la competencia es único y no lo tengo. De ese lado son cosas obvias y claras y espero empezar a tener minutos". Y hablando de su DT, agregó: "Siempre es bueno tener diálogo. Más allá de que uno quiera jugar, hablo con el Negro y no tengo ningún problema con él. La institución está primero".

La Fiera se mostró ilusionada con el regreso del público a la cancha, y dijo: "Esperemos el viernes poder darle una alegría a la gente. Estamos ansiosos de encontrarnos nuevamente con los hinchas en el Coloso".

El capitán también le dedicó unos segundos a su relación con Lucas Bernardi, siendo, una vez más, sumamente claro, pero un poco más distante: "La relación (con Bernardi) es buena. No hay ningún inconveniente con nadie sinceramente. El club está primero y yo le debo todo a la gente".

Maxi también habló de Nico Castro y dijo que le gustaría jugar con él, porque "es un jugador diferente y con una calidad increíble". Además, agregó: "Si sigue así nos va a dar muchas alegrías".

Para finalizar, por las dudas, volvió a desmentir el rumor sobre su retiro: "El final de mí carrera lo voy a decidir yo y no me voy a despedir de las canchas sin mí gente".