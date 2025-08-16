Un hombre murió y otro se encuentra en grave estado tras la explosión de un compresor de aire en un taller de herrería ubicado en Pueyrredón al 100, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

Los vecinos del barrio escucharon un importante estruendo, pasadas las 18 horas, y alertaron al 911 por la situación. Al arribar al lugar, personal policial constató que se había producido un accidente mientras dos hombres trabajaban.

Según informaron fuentes policiales, el estallido se habría originado por la explosión de un compresor de aire, una herramienta habitual pero peligrosa si no se encuentra en condiciones óptimas.

Personal médico se hizo presente en el lugar y constató el deceso de Matías Godoy, en tanto otro hombre, de nombre Sebastián S., fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.