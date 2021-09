El sistema de beneficios "Billetera Santa Fe" dispuesto por la provincia para incentivar la compra de bienes y servicios con un 30% de descuento, sigue sumando adeptos en la cola del súper, los almacenes y distintos comercios de la ciudad.

Pero parece que el reintegro de dinero genera tanta alegría entre los consumidores, que Billetera Santa Fe comenzó a exceder el circuito meramente comercial y la gente comenzó a demostrar su amor por la aplicación en redes sociales.

La cuenta se llama @Onlyfans_billetera_santafe y es un perfil de Instagram que se presenta como la "cuenta oficial del fan club de enamorados de Billetera Santa Fe". Y es posta que están realmente enamorados, porque la cuenta se encarga de compilar los mejores memes y posteos de Twitter dedicados a rendirle amor y agradecimiento a esta nueva forma de pagar.

"Los santafesinos son un 30% más felices que el resto del país gracias a Billetera Santa Fe", "Si no tenés Billetera Santa Fe no me hables", "Billetera Santa Fe mata olor a chivo" o personas que arroban a Alberto Fernández ya Cristina Kirchner para que la apliquen en todo el país, son solo algunas de las muestras de afecto que esta página sube diariamente a su feed.

Hacé click acá y mira más posteos de amor para este sistema de beneficios.