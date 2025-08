El clásico de la televisión argentina, Patito Feo, vuelve en formato teatral pero sin las protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Por esta razón, el show tendrá dos nuevas figuras: Albana Fuentes como Patito y Julieta Poggio interpretando a la icónica Antonella.

Con la emoción de todos ante la vuelta de un clásico adolescente, Brenda Asnicar habló sobre su decisión de no volver al proyecto que la llevó a la fama y opinó sobre la influencer que se pondrá en la piel del personaje al que ella dio vida.

En “Había que decirlo”, streaming de El Trece en el cual participa, dijo: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, dijo. Y agregó: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”.

La actriz dejó sus diferencias atrás y le deseó lo mejor a la futura obra: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”.Finalmente, cerró con una polémica frase: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

Por su parte, Laura Esquivel no hizo mención a la decisión de no estar en el proyecto, pero sería por motivos profesionales.

La ficción Patito Feo fue una telenovela musical argentina producida por Ideas del Sur, que se emitió en 2007. La historia gira en torno a Patricia, conocida como Patito (interpretada por Laura Esquivel), una niña que se muda de Bariloche a Buenos Aires con su madre Carmen (Griselda Siciliani), para que ella reciba un tratamiento médico.

En Buenos Aires, Patito ingresa a un colegio privado llamado Pretty Land School of Arts gracias a una beca, donde compite en música con Antonella (Brenda Asnicar), la "reina" del colegio y líder de las Las Divinas, mientras que Patito lidera a Las Populares.

Ambas chicas poseen sueños similares: encontrar a sus padres y triunfar en la música. La trama también incluye un interés romántico, Matías (Gastón Soffritti), y un misterio familiar, ya que Patito busca a su padre Leandro (Juan Darthés), quien también es el padrastro de Antonella.

Los discos de la telenovela fueron un verdadero éxito y resultaron los más vendidos de la Argentina en 2007 y 2008. En su momento también tuvo su versión teatral obteniendo el Martín Fierro a Mejor Programa Infantil/Juvenil en su año debut y varios Premios Gardel. Además, parte del elenco realizó varias giras teatrales por Latinoamérica y Europa entre 2007 y 2011.